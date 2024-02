Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Jastrzębiu-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Szokowała swym oryginalnym wyglądem przez blisko 20 lat! Równocześnie rodziła obawy o bezpieczeństwo mieszkańców. Nadbudowa bloku, zwana też winna na dachu, przy ulicy Północnej w Jastrzębiu będzie rozebrana. Właściciel budynku - Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śl. ogłosił przetarg na wykonawcę robót. To efekt decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego.

NIE MAMY JUŻ CZASU DO STRACENIA. Wywiad z Michałem Urgołem, pomysłodawcą kampanii społecznej #Porozmawiajmy o Jastrzębiu-Zdroju. Rozmawiał Krzysztof Jabłczyński

8 lutego Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała oświadczenie, w którym odnosi się do medialnych doniesień dotyczących fałszowania wpisów z wynikami pomiarów stężeń metanu w kopalni Pniówek. - Wobec pracowników, którzy dopuszczali się łamania prawa oraz wewnętrznych procedur i przepisów zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje – zapewnia JSW. W 2022 r. w wyniku wybuchu metanu w kopalni Pniówek zginęło 16 osób.

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kolejny raz ulicami Jastrzębia-Zdroju pobiegną kobiety. Można się już zapisywać do wydarzenia. Potrwają one aż do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi 1200 uczestniczek. Wraz z Biegiem Kobiet, który "obchodzi" w tym roku okrągłe urodziny - odbędzie się po raz 10. Oto szczegóły wydarzenia.