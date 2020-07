Prasówka Jastrzębie-Zdrój 1.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 1.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nadal nadsyłacie do naszej redakcji zdjęcia swoich pupili, więc nie mogliśmy ich pominąć. Oto II część zdjęć z naszymi ukochanymi psiakami ;)

Przed drugą turą wyborów prezydenckich wzięliśmy na tapet majątki obu kandydatów, czyli Andrzeja Dudy oraz Rafała Trzaskowskiego. Obaj, jako urzędujący prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, musieli złożyć oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Co możemy z nich wyczytać? Trzaskowski zarobił w ubiegłym roku więcej od Dudy, choć to ten drugi ma więcej oszczędności i... kredyt hipoteczny do spłacenia. Wiemy też, jakie mieszkania posiadają obaj kandydaci. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.

W galerii zdjęć nadesłanych do naszej redakcji odnajdźcie swojego pupila! Te zdjęcia pokazują, że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju kochają swoich czworonożnych przyjaciół

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 1 599 do 2 071 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Lenovo

Ceny: od 1 189 do 1 321 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 1.07 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Spotkanie Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej z wyborcami w Kartuzach miało spokojny i merytoryczny charakter, ale tylko do czasu. Kiedy poseł Sławomir Nitras postanowił uspokoić zakłócających wiec, zaatakowano go. Zobaczcie film.

Andrzej Duda zwiększa przewagę nad Rafałem Trzaskowskim - wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Z sondażu wynika, że w II turze zwycięży obecny prezydent.

Siatkarska PlusLiga ogłosiła terminarz na nadchodzący sezon 2020/2021. W najbliższym roku rozgrywkowym w najwyższej polskiej lidze siatkówki będzie występować 14 zespołów. Sezon rozpocznie się 12 września. Jastrzębski Węgiel zainauguruje go wyjazdowym meczem z Aluronem Virtu CMC Zawiercie.

Oto nasz TOP 12 najpiękniejszych plaż w woj. śląskim. Kto nie lubi wylegiwać się na piasku? Tak się składa, że aby opalać się na plaży, nie musimy wcale wyjeżdżać. W woj. śląskim jest całkiem sporo pięknych plaż. Mało tego, są nawet plaże z prawdziwym bałtyckim piaskiem. Sprawdźcie w galerii, gdzie warto wybrać się w słoneczny weekend.

Są 382 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowali w środę 1 lipca przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W tym gronie jest 169 osób z województwa śląskiego. Zmarło 14 osób - 79-latek z powiatu wodzisławskiego, 88-latka z Wisły i 97-letnia kobieta z powiatu wodzisławskiego.

Dwunastu piłkarzy GKS-u Jastrzębie w ostatnich dniach przedłużyło o miesiąc kontrakty z klubem. Chodzi o to, aby jastrzębianie mogli z pełną kadrą dokończyć przesunięty z powodu pandemii koronawirusa sezon 2019/2020. Którzy piłkarze parafowali pod aneksem?

Górnicy z Knurowa-Szczygłowic i kopalni Budryk już przechodzą obok potężnych bilbordów akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kampania jest odpowiedzią na negatywne emocje, które pojawiły się podczas pandemii koronawirusa w stosunku do górników i ich rodzin.

Wyłączenia prądu od 1 do 6 lipca. ŻORY, JASTRZĘBIE, RYBNIK, WODZISŁAW, MIKOŁÓW. Pełny wykaz adresów i godzin planowanych wyłączeń energii elektrycznej. Lepiej być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie do 6 lipca okresowo nie będzie prądu.

57 lat temu Jastrzębie-Zdrój stało się miastem. Już wtedy otwarto pierwszą kopalnię - Jastrzębie, wokół uzdrowiska jak grzyby po deszczu wyrastały blokowiska. Zobaczcie zdjęcia z lat 70, gdy miasto rozrastało się w bardzo szybkim tempie. Pamiętacie, jak budowano bloki? Poznajecie miejsca ze zdjęć? Czas na wspominki.

GKS Jastrzębie nie odniósł zwycięstwa w piątym kolejnym domowym meczu. W spotkaniu 29. kolejki Fortuna I ligi podopieczni Jarosława Skrobacza przegrali u siebie ze Stalą Mielec 1:2. Na pierwsze punkty przy Harcerskiej jastrzębianie czekają już od blisko miesiąca.

Fatalna passa domowych meczów bez wygranej GKS-u Jastrzębie trwa. Podopiecznym Jarosława Skrobacza nie udało się wygrać meczu z wiceliderem tabeli Fortuna I ligi, choć w regulaminowym czasie gry był rezultat remisowy. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu GKS Jastrzębie - Stal Mielec.