Prasówka Jastrzębie-Zdrój 11.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 11.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Smutek, rozczarowanie i gniew. Z pewnością takie emocje towarzyszyły kibicom GKS-u Jastrzębie, którzy zgromadzeni przy Harcerskiej obejrzeli szóstą z rzędu porażkę jastrzębian. W o wiele lepszych nastrojach muszą być kibice sobotniego rywala GKS-u, Podbeskidzia Bielsko-Biała, które na drodze do Ekstraklasy zebrało kolejny skalp. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Piłkarze GKS-u Jastrzębie są na najlepszej drodze by zaliczyć drogę z piłkarskiego nieba do piekła. Jeszcze niedawno jastrzębianie zajmowali lokatę dającą im przepustkę do baraży o PKO BP Ekstraklasę. Teraz jednak po serii porażek w oczy głęboko spogląda im widmo degradacji i zmiany ligi w drugą stronę...