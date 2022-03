Prasówka Jastrzębie-Zdrój 15.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

UKARINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA.

Pochodzący z Jastrzębia-Zdroju Kamil Glik zakupił karetkę. Ufundowany przez reprezentanta Polski w piłce nożnej pojazd będzie jeździł na Ukrainę i przywoził z zaatakowanego przez Rosję kraju chore dzieci do Polski. Po zakończeniu wojny karetka ma trafić do jednej z jednostek ratownictwa medycznego.

Nie do poznania zmieniło się otoczenie wokół Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z otaczających OWN lasów zniknęły... śmieci. Posprzątała je młodzież. Młodzieżowi miejscy radni oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17. - Śmieci było naprawdę sporo. W większości były to szklane i plastikowe butelki oraz puszki - mówią zaangażowani w sprzątanie, którzy zebrali pokaźną ilość kilkudziesięciu worków odpadów.

Jastrzębski sąd zajmie się sprawą 25-letniego jastrzębianina, który uznał, że dobrym sposobem na odzyskanie pożyczonych pieniędzy będzie zmuszanie dłużnika do kradzieży. Mężczyzna odpowie nie tylko za wymuszenia. Jak się okazuje 25-latek swojej ofierze sprzedawał też narkotyki.