Prasówka Jastrzębie-Zdrój 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka”?

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka 10 stycznia szkoły wrócą do stacjonarnej nauki, nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek. Czy to odpowiednie stanowisko w obecnej sytuacji?

📢 Najtańsze dwa pokoje od dewelopera – ile dziś kosztuje takie mieszkanie? Sprawdzamy ceny nieruchomości Ile trzeba dziś mieć w portfelu, by kupić najtańsze nowe dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście? A jak sytuacja wygląda w Gliwicach lub Jaworznie? Na te pytania odpowiedzieli deweloperzy, my zaś prezentujemy przegląd cen w galerii. 📢 Dziewczyno... pachniesz krupniokiem - czyli BEKA ze ŚLĄSKA. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Zobacz te MEMY Jest coś o godce, zwyczajach, naszych miastach... Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Oczywiście! Jak postrzegają Ślązaków w innych regionach kraju? Te żaryty często robia furorę w internecie - zebraliśmy w galerii te najlepsze. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź.

Prasówka 16.12 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rekord zgonów! Jaka jest śmiertelność w woj. śląskim? Te dane przerażają! Sprawdź, ile osób zmarło w miastach W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało 24 266 nowych zakażeniach - to o ok. 15 proc. mniej zakażeń niż w ubiegła środę! Więcej jest jednak zgonów - to REKORD! Minionej doby odnotowano ich największą liczbę podczas trwającej IV fali pandemii - aż 669!

📢 Powrót do korzeni zbawienny dla zdrowia. Sprawdź, dlaczego warto spożywać te korzenie i kłącza. Ich właściwości mogą poprawić stan zdrowia Jadalne korzenie i kłącza roślin są znakomitym źródłem witamin i składników mineralnych. Najpopularniejsze jadalne korzenie to warzywa spichrzowe, takie jak marchew, pietruszka oraz bataty. Jednak niektóre wykazują szczególne właściwości zdrowotne i mogą korzystnie wpływać na stan zdrowia organizmu. Sprawdź, jakie właściwości mają poszczególne korzenie i kłącza roślin. 📢 71 pocisków z Manifestu Lipcowego. Zobaczcie, jak 40 lat temu górnicy z Jastrzębia walczyli na kopalni Na archiwalnych zdjęciach Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Pokolenie możemy dokładnie prześledzić pacyfikację kopalni Manifest Lipcowy z Jastrzębia-Zdroju, która miała miejsce 15 grudnia 1981 roku. Padły strzały, czterech górników zostało postrzelonych, ale w starciach ucierpiało sześciu kolejnych.

📢 Szczepienia przeciw COVID w Śląskiem dla dzieci od 5 do 11 lat. Rozpoczęto zapisy. Pediatra: Jest szansa przerwać łańcuch transmisji wirusa Szczepienia przeciw COVID dzieci od 5 do 11 lat rozpoczną się 16 grudnia. Od 14 można zapisywać pociechy na iniekcje. Podczas czwartej fali pandemii choruje nie tylko więcej dzieci, ale także coraz młodsze. – Oczywiście można próbować ograniczyć transmisję wśród dzieci poprzez ponowne zamykanie szkół i naukę zdalną, ale przyniesie to negatywne skutki dla rozwoju dzieci. Szczepienia są zdecydowanie lepszym sposobem – mówi Karmen Czernia-Pokrywka, dyrektor ds. leczenia dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Kolejne korona-obostrzenia właśnie weszły w życie