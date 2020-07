Prasówka Jastrzębie-Zdrój 17.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Śląska Izba Administracji Skarbowej podsumowała zeznania podatkowe za rok 2019. W całym woj. śląskim dokładnie 3 425 osób zarobiło milion złotych i więcej. To o 199 więcej niż w 2018. Gdzie w woj. śląskim mieszka najwięcej milionerów? W Katowicach? A właśnie nie! Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź poszczególne miasta i powiaty w woj. ślaskim.

Do szpitala trafiła 17-latka, która leżała na trawie w parku. Pogotowie wezwała do niej mieszkanka, która zauważyła, że z dziewczyną dzieje się coś złego. Szybko okazało się, że to przez marihuanę, którą dał jej 52-latek.

Silne burze i gwałtowne opady deszczu z porywistym wiatrem spodziewane są w piątek 17 lipca w woj. śląskim. Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii ostrzega przed burzami w województwie śląskim. IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia dla czterech województw.

Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała o wyburzeniu szybu Krywałd z powodów ekonomicznych, organizacyjnych i logistycznych. 15 lipca, po 62-latach konstrukcja zniknęła z powierzchni ziemi. Jak zapewniają w spółce, nie wpłynie to negatywnie na pracę kopalni Knurów-Szczygłowice. Jego zadania z powodzeniem przejął zmodernizowany szyb Foch II.