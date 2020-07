Prasówka Jastrzębie-Zdrój 20.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Bezpieczeństwo w trakcie wakacji to podstawa. Wiedzą coś o tym policjanci z Jastrzębia-Zdroju, którzy w miniony weekend edukowali mieszkańców miasta na tematy związane z wypoczynkiem nad wodą czy użytkowaniem rowerów.

Jacek Kurski wziął ślub z Joanną Klimek. Jak to możliwe, skoro jest rozwodnikiem? Okazuje się, że Kurski i Klimek pokonali te problemy, bo poddali się procedurze tzw. rozwodu kościelnego, aby unieważnić swoje poprzednie związki małżeńskie. Rozwodnicy ponownie stanęli przed ołtarzem 18 lipca, co spotkało się z bardzo krytycznymi komentarzami w kierunku pary z TVP, jak i samego Kościoła. - Czuję od wczoraj autentyczne zgorszenie - napisał Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego. Głos zabrał też Tomasz Terlikowski.

Dobra wiadomość dla rowerzystów! Po przerwie spowodowanej koronawirusem do Jastrzębia-Zdroju powraca akcja znakowania rowerów przez strażników miejskich. Gdzie i kiedy można zabezpieczyć swój rower przed kradzieżą?

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju organizuje kolejne wirtualne spotkanie dla czytelników. Tym razem jego bohaterem będzie Jakub Kornhauser, a tematem łączenie pasji do książek ze sportem.

Ponad tysiąc wypadków i 86 ofiar śmiertelnych - tak przedstawia się tragiczna statystyka pierwszej połowy roku 2020 na drogach województwa śląskiego. Najgorzej było w Częstochowie i powiecie częstochowskim, gdzie zginęło 15 osób. - Brawura kierujących, nadmierna prędkość, a co za tym idzie nieodpowiedzialne wyprzedzanie czy nieustępowanie pierwszeństwa - podkom. Tomasz Bratek wymienia przyczyny najpoważniejszych wypadków.

Chcielibyście mieszkać w Nędzy czy wolelibyście żyć w Miłości? W województwie śląskim jest co najmniej kilkadziesiąt miejscowości o nazwach śmiesznych, oryginalnych, a nawet szokujących. My wybraliśmy dwadzieścia nich i umieściliśmy w rankingu TOP 20 najśmieszniejszych nazw miejscowości w województwie śląskim. Zapraszamy do naszej zabawy i apelujemy o potraktowanie jej z lekkim przymrużeniem oka, bo każda z wybranych przez nas miejscowości ma swój urok. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

Mieszkańcy województwa śląskiego sygnalizują, że w różnych miejscach można zobaczyć helikoptery i pojazdy transportowe pełne żołnierzy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, aby nie fotografować i nie filmować kolumn wojskowych. To ćwiczenia wojskowe w ramach NATO.