Prasówka Jastrzębie-Zdrój 2.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 2.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Długotrwała izolacja i nowa rzeczywistość w czasach epidemii koronawirusa to powód zmiany codziennych nawyków, która dla większości osób stała się koniecznością. Nie pozostało to bez wpływu na nasze zdrowie – pojawiły się bowiem nowe problemy, z którymi wiele osób nie umie sobie jeszcze poradzić. Sprawdź, czy również na nie cierpisz i dowiedz się, co możesz zrobić.

Marysia potrzebuje naszej pomocy. Jej rodzice zbierają na operację w Stanach Zjednoczonych. Gdyby nie ich walka, dziewczynka już byłaby po amputacji nogi. W jaki sposób można pomóc? Link do zbiórki w serwisie siepomaga.pl znajdziesz poniżej.

Zapłon metanu w KWK "Budryk" w Ornontowicach, w powiecie mikołowskim. Ewakuowano załogę, trzech górników zostało rannych. Na miejsce wezwano dwa śmigłowce LPR.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie głosować w Jastrzębiu-Zdroju w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura”?

Choć nie grożą nam trzęsienia ziemi i tsunami, a klęski żywiołowe wydają się być domeną miejsc znajdujących się w tropikach lub na styku płyt tektonicznych, anomalie pogodowe w Polsce zdarzają się coraz częściej. Największe katastrofy naturalne zapisały się w historii, pozostając w pamięci i na fotografiach. Jak sobie z nimi poradziliśmy i jakie straty przyniosły? Zobaczcie archiwalne zdjęcia z miejsc zdarzeń.

Pierwsza akcja miała miejsce w środę, 1 lipca, od godziny 14.02 do 14.50 w mieszkaniu bloku przy Opolskiej. Zaniepokojeni lokatorzy wyczuli gaz, więc wezwali strażaków.

Nadal nadsyłacie do naszej redakcji zdjęcia swoich pupili, więc nie mogliśmy ich pominąć. Oto II część zdjęć z naszymi ukochanymi psiakami ;)

Przed drugą turą wyborów prezydenckich wzięliśmy na tapet majątki obu kandydatów, czyli Andrzeja Dudy oraz Rafała Trzaskowskiego. Obaj, jako urzędujący prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, musieli złożyć oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Co możemy z nich wyczytać? Trzaskowski zarobił w ubiegłym roku więcej od Dudy, choć to ten drugi ma więcej oszczędności i... kredyt hipoteczny do spłacenia. Wiemy też, jakie mieszkania posiadają obaj kandydaci. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.

W galerii zdjęć nadesłanych do naszej redakcji odnajdźcie swojego pupila! Te zdjęcia pokazują, że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju kochają swoich czworonożnych przyjaciół