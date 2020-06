Prasówka Jastrzębie-Zdrój 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Trybuna, na której kibice Jastrzębskiego Węgla świętowali pierwszy i jedyny jak do tej pory tytuł mistrzowski w Polsce, odchodzi do historii. W hali sportowej w dzielnicy Szeroka trwa właśnie jej wyburzanie. Miejsce legendarnej trybuny ma zająć nowe boisko dla adeptów Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

Do dziś, 22 czerwca, potwierdzono 999 przypadków wyzdrowienia. To oznacza, że tylko z powodu zakażenia w JSW 2841 osób nie może przyjść do pracy.

Poseł RP i przewodniczący lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki opublikował zdjęcie w swoich mediach społecznościowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że profesor UZ pozuje przy... klepsydrze "Rezydent Duda". Sługocki po chwili się zreflektował i usunął wpis z Facebooka. Jednak w internecie nic nie ginie. Uruchomiła się lawina komentarzy. Poseł Sługocki za naszym pośrednictwem przeprasza wszystkich urażonych.

Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.