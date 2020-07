Prasówka Jastrzębie-Zdrój 23.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Hotel z kontenerów w Zatorze to hit! Sprawdź, ile kosztuje

To może być hit wakacji! Pierwszy w Polsce hotel zbudowany z kontenerów morskich powstał w Zatorze w Małopolsce, niedaleko Energylandii i Zator Landu, niecałą godzinę autem od Katowic. Scandinavia Marine to nowa część kompleksu Scandinavia Resort. Zobaczcie, ile kosztuje tutaj no...