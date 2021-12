Prasówka Jastrzębie-Zdrój 25.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

W wigilię, w Jastrzębiu każdy mógł liczyć na ciepły posiłek i chociaż namiastkę rodzinnej atmosfery. Na placu im. WOŚP aktywiści zorganizowali pierwszą społeczną wigilię. - W tym czasie musimy być razem. Po to są święta, żeby się jednoczyć - mówi Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy, obecny w Jastrzębiu.

Zwyczajowo, wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Stoły uginają się pod ciężarem 12 potraw, a wokół nich gromadzi się cała rodzina, która łamiąc się opłatkiem, życzy sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Jak wygląda wigilijne menu? Co symbolizują poszczególne potrawy? Co zmieniło się w ciągu minionych dekad?