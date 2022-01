Prasówka Jastrzębie-Zdrój 26.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 26.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Prawo jazdy 2022. Masz w tegorocznych planach rozpoczęcie kursu i zdanie egzaminu na prawo jazdy? Warto wiedzieć, że wiąże się to z obowiązkowymi badaniami lekarskimi. Niestety są sytuacje, w których badający nas lekarz nie wystawi pozytywnej opinii i nie będziemy mogli podejść nawet do części teoretycznej egzaminu. Których osób dotyczy to 2022 roku?