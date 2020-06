Prasówka Jastrzębie-Zdrój 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Powiedzieć, że kibice GKS-u Jastrzębie nie mają powodów do zadowolenia z powodu gry piłkarzy Jarosława Skrobacza to nic nie powiedzieć. W meczu 28. kolejki Fortuna I ligi GKS przegrał u siebie z Chojniczanką Chojnice 1:3. Przybyłych na mecz kibiców oprócz rozczarowania spotkała także potężna ulewa z gradem. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu GKS Jastrzębie - Chojniczanka Chojnice.

Do stłuczki doszło o 11.57 w czwartek, 25 czerwca. Doszło tam do zderzenia audi a-6 z citroenem c-4

Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".