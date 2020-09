Prasówka Jastrzębie-Zdrój 3.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Media Markt przygotował dla swoich klientów spore obniżki. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista!

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

Minęło 40 lat od podpisania Porozumień Jastrzębskich. Pomimo okrągłej rocznicy nie było hucznego świętowania przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Oficjalnie powodem jest koronawirus. Przed pomnikiem upamiętniającym Porozumienia Jastrzębskie nie było przemówień, ani najważniejszych polityków. Orkiestra górnicza odegrała hymn państwowy, a liczne delegacje złożyły kwiaty. - Byliśmy zwykłymi robotnikami, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać po komunistycznej władzy - wspomina strajk w 1980 roku Marian Molski. Zobaczcie zdjęcia.