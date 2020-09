Prasówka Jastrzębie-Zdrój 31.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo

Jastrzębscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przed ponad dwoma miesiącami dopuścił się brutalnego rozboju na terenie miasta. Mężczyzna wraz z dwoma sprawcami pobili trójkę innych osób, a następnie okradli je z pieniędzy i telefonów komórkowych. Zatrzymany trafił do aresztu. Dwaj pozostali napastnicy zostali zatrzymani wcześniej i obecnie także przebywają w areszcie.

Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1 września odpowiedzialny za organizację komunikacji miejskiej w Jastrzębiu Międzygminny Związek Komunikacyjny powraca do rozkładu jazdy przygotowanego na dni robocze nauki szkolnej.

Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 31.08.2020 w Polsce stwierdzono już 67 372 przypadków zakażeń oraz 2 039 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

Jastrzębscy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszło w nocy, na al. Piłsudskiego. Choć zdarzenie wyglądało poważnie, na szczęście okazało się niegroźne w skutkach. Jak ustalono, kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, w efekcie jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Ostatnia noc nie należała do najspokojniejszych w wielu regionach naszego regionu. Silny wiatr oraz burze, które przeszły nad całym województwem śląskim pozostawiły po sobie przede wszystkim połamane drzewa i podtopienia domów. Strażacy interweniowali łącznie 89 razy – najwięcej w powiecie zawierciańskim.

Punktualnie o godzinie 12:00, we wtorek 1 września w Jastrzębiu rozbrzmi donośny głos syren alarmowych. Przypomną one o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a przy okazji sprawdzą sprawność miejskiego systemu syren.

Wypadek rowerzystki w Jastrzębiu-Zdroju. Na Alei Piłsudskiego 61-letni mężczyzna potrącił jadącą rowerem 47-latkę. Ranna w wyniku zdarzenia kobieta trafiła do miejscowego szpitala, zaś mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Mimo pandemii koronawirusa, wracamy powolutku do normalności. Dobrym znakiem są koncerty, których przybywa z każdym kolejnym tygodniem w całym kraju, również w woj. śląskim. Dlatego też, już po raz kolejny, postanowiliśmy stworzyć listę muzycznych imprez w naszym województwie, które odbędą się we wrześniu. Dzieje się sporo, a każdy znajdzie coś dla siebie.

Zobaczcie zdjęcia z budowy kopalni Moszczenica w Jastrzębiu. Z powody błędów na budowie, pośpiechu, braku rąk do pracy, złego rozpoznania złoża, dochodziło do śmiertelnych wypadków, nawet w wyniku wybuchów metanu. Dlatego kopalnię oddano do użytku dopiero po 10 latach. Zobaczcie zdjęcia z budowy kopalni Moszczenica w Jastrzębiu.