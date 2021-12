Prasówka Jastrzębie-Zdrój 31.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Sylwester to trudny dzień dla każdego psa. Jak ułatwić mu przejście przez ten armagedon? O skutecznych sposobach rozmawiamy z Viktorią Niewrzelą, behawiorystką psów z "Psiej perspektywy", która współpracuje z tarnogórskim Stowarzyszeniem lePsie życie, prowadzącym schronisko w Miedarach. Kliknij w galerię i sprawdź, jak pomóc swojemu pupilowi przejść przez ten okres.

To jak to jest? Top czy nie top? - zapytał na Twitterze Kamil Glik, parafrazując słowa Zbigniewa Bońka z konferencji, na której ten przedstawiał Sousę, jako nowego trenera kadry. Pochodzący z Jastrzębia obrońca reprezentacji Polski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, pokazujący, że odciął się od kontaktu z byłym trenerem. To jego reakcja na odejście Portugalczyka z reprezentacji.