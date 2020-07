Prasówka Jastrzębie-Zdrój 7.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 7.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Śmigłowiec LPR Ratownik 4, który udzielał pomocy poszkodowanym na terenie województwa śląskiego został przeniesiony do bazy w Krakowie-Balicach. Oznacza to, że pomoc nie będzie nadlatywała do nas przez pewien czas z Kaniowa, tak jak to było dotychczas, ale z ościennych województw.

Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.

Kopalnia Budryk z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wraca do normalnej pracy po przymusowej przerwie spowodowanej koronawirusem. Kilka dni temu do pełnego wydobycia zaczęła wracać kopalnia Knurów-Szczygłowice. Dotąd potwierdzono 3963 przypadki koronawirusa w JSW, z czego 2794 osób wyzdrowiało.

Prasówka 7.07 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Debata prezydencka w Końskich i w Lesznie odbyła się z zachowaniem dystansu społecznego, dystansu nie zabrakło również internautom, którzy stworzyli memy. Przypomnijmy, że kandydatów na prezydenta dzielił dystans 375 kilometrów. Jak w ocenie internautów wypadł Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Zobacz memy, które oceniają to niecodzienne święto demokracji.

Spragnieni ochłody na świeżym powietrzu wreszcie doczekają się otwarcia kąpieliska Zdrój w Jastrzębiu. Ale uwaga, są ograniczenia. Będzie mogło wejść 1850 osób, zamiast 4 tysięcy, skrócone będą też godziny otwarcia.

Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych miastach regionu rybnickiego. Na liście Żory, Jastrzębie, Wodzisław, Rybnik, a także powiat pszczyński i mikołowski.Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Jak długo potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix w poniedziałek, 6 lipca, opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w woj. śląskim? Dzienny przyrost zakażonych przynajmniej do połowy lipca oscylować ma wokół 100 nowych przypadków Covid-19 dziennie. Po czym krzywa zachorowań w regionie znów zacznie rosnąć.