Prasówka Jastrzębie-Zdrój 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Jastrzębiu-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek, 8 września, zapadł wyrok w sprawie notorycznej oszustki, 38-letniej Lidii B. Oferowała przyszłym parom młodym tani alkohol na wesela, a także tanie materiały na budowę domów. Podszywała się też pod legalnie działające firmy. Mając pieniądze z przestępstwa żyła w luksusie, często robiła zakupy w Mediolanie.

30-minutowe lekcje okazać mogą się lekarstwem na trudną sytuację związaną z edukacją w dobie pandemii koronawirusa. Choć wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odnosiło się przychylnie do takiej możliwości, to ostatecznie, po wielu sugestiach, Dariusz Piontkowski ogłosił, że skrócenie lekcji z 45 do 30 minut to jedna ze zmian akceptowanych przez MEN.