Przegląd prasy 12.06.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Po 33 latach do strażaków ochotników z Jastrzębia-Zdroju znów trafił nowy samochód. Garaż OSP z Ruptawy wzbogacił renault truck. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 800 tys. zł. To kolejna wielka inwestycja służąca jastrzębskim strażakom, a przede wszystkim zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom. Na początku roku do komendy miejskiej PSP trafiła scania za ponad 1 mln zł. Zastąpiła inne renault, które wciąż w pełni sprawne z kolei trafiło do OSP z Szerokiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeszcze tylko dziś (piątek 12.06) do północy straż graniczna będzie prowadziła tymczasowe kontrole na wjeździe do Polski. W sobotę 13.06 zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Polska otwiera granice, co nie oznacza, że już w ten weekend my możemy swobodnie pojechać do Czech na piwo czy knedle albo wycieczkę do Zoo w Ostrawie. Czesi dopiero w poniedziałek 15 czerwca będą wpuszczać do siebie Polaków, nie wymagając od nich testów na koronawirusa.