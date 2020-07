Przegląd prasy 12.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Trwa II tura wyborów prezydenckich. Do urn wyborczych ruszyli także przedstawiciele świata polityki. Zobacz gdzie głosowali członkowie największych partii oraz kandydaci na prezydenta.

Dziś, w niedzielę 12 lipca, odbywa się druga tura wyborów prezydenckich 2020. W całym województwie śląskim mieszkańcy ruszyli oddać głos. Jak podała PKW - w Śląskiem do godz. 12 zagłosowało niespełna 25 procent uprawnionych (24,80%). Zobaczcie zdjęcia z lokali wyborczych w regionie.

Ponad 30 incydentów wyborczych odnotowała w niedzielę, 12 lipca, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. - Praktycznie wszystkie to wykroczenia, ale doszło również do jednego przestępstwa - mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa KWP w Katowicach. Do przestępstwa doszło w Kochanowicach w powiecie lublinieckim, gdzie pijany 23-latek znieważył flagę państwową.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Lenovo

Cena: 589 zł.

zł. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 599 do 795 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 12.07 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

370 nowych zakażeń koronawirusa w Polsce. To największy przyrost w mijającym tygodniu. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze informacje dotyczące zakażeń w naszym kraju. W województwie śląskim jest 57 nowych infekcji. Pod względem statystyki nasz region jest drugi w Polsce.