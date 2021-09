Przegląd prasy 14.09.2021 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Szczepionkę przeciw COVID-19 przyjął 1 na 3 uczniów w Polsce, tymczasem trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa jej stosowania zwłaszcza u młodych chłopców. Przybywa bowiem przypadków zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, które z reguły wymagają leczenia w szpitalu. Naukowcy ocenili więc, jak często występuje ten rodzaj NOP u chłopców i dziewcząt w wieku 12-18 lat oraz czy jest on większym zagrożeniem niż hospitalizacja z powodu COVID-19. Wyniki tych badań nie są optymistyczne i powinny być przyczynkiem do zmiany schematu szczepień młodych ludzi.

Jastrzębska młodzież lepiej pozna historię miasta. W jastrzębskich szkołach rusza cykl zajęć na temat historii, a także kultury Jastrzębia. "Lekcje o mieście", bo tak nazywa się nowatorski program nauczania o Jastrzębiu miałyby być realizowane nie tylko w szkołach, ale także w "plenerze", gdzie z założenia będą się odbywać zajęcia warsztatowe.

Koniec sporu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nowy zarząd spółki i działające przy niej Reprezentatywne Organizacje Związkowe doszły do konsensusu. Związkowcy porozumieli się z szefostwem JSW co do podwyżek, a także wypłaty jednorazowej premii. Koszt jaki poniesie spółka to niecałe 140 milionów złotych.