Przegląd prasy 16.03.2022 Jastrzębie-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla stoją przed szansą osiągnięcia najlepszego wyniku w Lidze Mistrzów od 2014 roku. Podopieczni trenera Andrei Gardiniego są na najlepszej drodze do awansu do półfinału CEV Champions League. Żeby to zrobić, potrzebują dwóch wygranych setów w starciu z włoskim Cucine Lube Civitanova bądź zwycięstwa w tzw. "złotym secie".