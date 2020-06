Przegląd prasy 16.06.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Dzwonią do Sanepidów w Wodzisławiu i Warszawie, piszą listy do Ministerstwa Zdrowia, błagają o pomoc. Wszystko na nic. Rodzina pani Barbary, której partner pracuje na kopalni Zofiówka, od dwudziestu dni jest na kwarantannie i nie może doczekać się na wymazy. Mieszkają w Połomi w pow. wodzisławskim. W domu jest dziecko z niepełnosprawnością - ZA i ADHD, które potrzebuje terapii i rehabilitacji. - W niedzielę po raz pierwszy zadzwonił do nas wodzisławski Sanepid. Usłyszeliśmy, że o nas zapomniano i obiecano pomoc, ale ona znów nie nadchodzi – mówi nam pani Barbara.

Sprawdź, gdzie głosować w Jastrzębiu-Zdroju w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 28.06.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w Jastrzębiu-Zdroju sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski.

Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców.

16 czerwca uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej rozpoczynają egzamin ósmoklasisty. Przed nimi arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki egzaminu zdecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Uczniowie na salę będą mogli wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem. Konieczna będzie też dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. To z powodu pandemii COVID-19.