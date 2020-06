Przegląd prasy 18.06.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Śląsk to nie tylko górnicy. To także ich żony, rodziny, bliscy i znajomi. Wspólnie okażmy im wsparcie - apelowała na Facebooku Justyna Święty-Ersetic.

Sytuacja w wodzisławskim sanepidzie jest fatalna. Trzeba to powiedzieć wprost. Już na początku czerwca apelowałam do Ministerstwo Zdrowia i Jarosława Wieczorka, wojewody. Pozostał bez odpowiedzi. Czyżby z góry było mniej widać? - denerwuje się prezydent Jastrzębia, Anna Hetman.

Na liście Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała, Częstochowa, region rybnicki i wiele, wiele innych. Wiadomo, jak potrafi wkurzyć brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

16 czerwca zakończono przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze korespondencyjnego głosowania od wyborców, znajdujących się w spisach.