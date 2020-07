Przegląd prasy 22.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07.2020, w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląskie: Jaka jest jakość wody w kąpieliskach? Jedno nie zdało testu sanepidu”?

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śląskie: Jaka jest jakość wody w kąpieliskach? Jedno nie zdało testu sanepidu Śląskie: Jakość wody w kąpieliskach w regionie. W województwie śląskim jest sporo kąpielisk, na których można wypocząć i przyjemnie spędzić słoneczny dzień. W ponad 20 z nich Sanepid regularnie sprawdza próbki wody i orzeka, które z nich są bezpieczne, a które nie. Okazało się, że jedno kąpielisko w województwie... nie zdało testu. Koniecznie sprawdźcie jakie! Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię", by sprawdzić listę kąpielisk w regionie i ocenę Sanepidu na temat jakości ich wody. 📢 Oni mogą kierować grupą zorganizowaną lub związkiem przestępczym. Szuka ich policja. Rozpoznajesz kogoś? Śląskie. W naszej galerii zdjęć są osoby poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za założenie bądź kierowanie zorganizowaną grupą lub związkiem przestępczym, w tym nieraz mającym charakter zbrojny. Jeżeli którąś z nich rozpoznajesz, należy to niezwłocznie zgłosić policji. Kliknij w „zobacz galerię". Zebrany materiał pochodzi ze strony slaska.policja.gov.pl, dostępny 22 lipca 2020 r.

📢 Dentysta: kolejki NFZ Jastrzębie-Zdrój. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę do Dentysty w Jastrzębiu-Zdroju? Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Dentysty w Jastrzębiu-Zdroju? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Dentysty w Jastrzębiu-Zdroju czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Dentysty dłużej niż to konieczne.

📢 Laryngolog: kolejki NFZ Jastrzębie-Zdrój. Ile trzeba czekać na wizytę do Laryngologa w Jastrzębiu-Zdroju? Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Laryngologa w Jastrzębiu-Zdroju? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Laryngologa w Jastrzębiu-Zdroju czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Laryngologa dłużej niż to konieczne. 📢 Zioła i suplementy diety na ból stawów. 10 naturalnych składników o skutecznym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym Gdy boli kolano, biodro, łokieć czy stawy dłoni, przyczyną dolegliwości jest stan zapalny. Niezależnie od przyczyn jego występowania można złagodzić go za pomocą naturalnych związków, a dzięki temu poprawić komfort ruchu i mobilność stawów. Polecamy sprawdzone zioła, związki roślinne i inne naturalne składniki suplementów diety, które pomogą radzić sobie z problemem.

📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać. 📢 Jastrzębie: w sierpniu ruszy przebudowa wiaduktu na Alei Piłsudskiego Długo wyczekiwana przez jastrzębskich kierowców inwestycja w najbliższym czasie wreszcie ruszy. Przebudowa wiaduktu na Alei Piłsudskiego, bo o tym mowa ma rozpocząć się już w sierpniu. W tym samym czasie rozpocznie się także budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Graniczna-Północna i Aleja Piłsudskiego. 📢 Piękne dziewczyny ze Śląska na Instagramie! Zobacz 50. ślicznych frelek Te dziewczyny zachwycają urodą! Zobacz zdjęcia pięknych Ślązaczek na Instagramie. Przejdźcie do galerii i zobaczcie piękne dziewczyny z regionu. Wszystkie publikowane zdjęcia zawierały hasztag #silesiangirl. Plenerami był Nikoszowiec, Spodek, opuszczona lokomotywownia w Bytomiu, Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach-Zdroju, pole lawendy w Chybiu pod Cieszynem czy śląskie ulice. Ale panowie OSTRZEGAMY! Od tych zdjęć zakręci Wam się w głowach! Kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Jechał bez uprawnień. Prawie spowodował kolizję z policją! W samochodową podróż bez uprawnień postanowił zabrać dwie znajome 25-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Przejażdżka trójki osób nie trwała zbyt długo, ale mogła zakończyć się naprawdę źle. Mężczyzna jechał pod prąd i omal nie zderzył się z patrolem policji... 📢 W Jastrzębiu odbędzie się trzecia edycja dogtrekkingu. Kiedy? 13 września w Jastrzębiu, a dokładnie na szlakach lasu Kyndra odbędzie się trzecia edycja dogtrekkingu. Uczestnicy wraz z czworonogami będą mieli do wyboru dwa warianty tras o długości 5 oraz 10 kilometrów. 📢 Narkotyki w Jastrzębiu: 33-latek zatrzymany z marihuaną. Wpadł przez nienaturalne zachowanie Nerwowe zachowanie zdradziło 33-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Mężczyzna siedząc w swoim samochodzie rozglądał się we wszystkich kierunkach, co zainteresowało patrol policji. W trakcie kontroli w schowku auta mundurowi znaleźli marihuanę.

📢 Fatalny menadżer, czyli jaki? Odsłaniamy prawdę o najgorszych polskich szefach Polacy skarżą się na złych przełożonych. Trzech pracowników na czterech doświadcza frustracji z powodu swojego szefa, a co druga źle zarządzana osoba staje się apatyczna i zdezorientowana. Kim są menadżerowie, którzy doprowadzają pracowników do takiego stanu. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w naszej galerii. 📢 Święto 22 lipca - pamiętacie jeszcze domy we flagach i pomniki w kwiatach? Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Dnia 22 lipca 1944 roku, po prawie 5 latach II wojny światowej ogłoszony został Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Narodowe Święto Odrodzenia Polski to najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej, obchodzone co roku 22 lipca (do 1989). ZOBACZ ARCHIWALNE ZDJĘCIA.

Nie zgłosisz pieca? Zapłacisz grzywnę. Tak rząd walczy ze smogiem.