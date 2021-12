Przegląd prasy 22.12.2021 Jastrzębie-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Barszcz z uszkami, makówki, pierogi z kapustą i grzybami oraz inne tradycyjne potrawy już za kilka dni trafią na świąteczne stoły w domach woj. śląskiego. Może jeszcze zastanawiasz się, co w tym roku przyrządzić na kolację wigilijną? Oto nasze propozycje najpopularniejszych dań. Sprawdź przepisy przygotowane m.in. przez restauracje z naszego regionu. Kliknij w „zobacz galerię".

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. W związku z tym Komisja Europejska dopuściła ją do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Szczepionka o nazwie Nuvaxovid będzie dostępna dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat nowej szczepionki przeciw COVID-19.