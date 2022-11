Przegląd prasy 25.11.2022 Jastrzębie-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 25.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mama pochodzącego z Jastrzębia, obrońcy reprezentacji Polski, Kamila Glika weszła w słowną polemikę z ochroniarzami podczas meczu Polska - Meksyk na Mistrzostwach Świata w Katarze. Grażyna Glik wywiesiła na trybunach flagę z napisem "Jastrzębie-Zdrój". Najpierw zrobiła to jednak w złym miejscu, a gdy ją zdjęła i zamierzała przewiesić, uniemożliwiła jej to ochrona. Wówczas między mamą reprezentanta a ochroniarzem doszło do drobnej wymiany zdań.