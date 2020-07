Przegląd prasy 27.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.07.2020, w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agnieszka Radwańska urodziła. "Jakub jest już z nami"”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Jastrzębie-Zdrój 27.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Agnieszka Radwańska urodziła. "Jakub jest już z nami" Agnieszka Radwańska została mamą. Informację o narodzinach syna zamieścił na Twitterze mąż tenisistki, Dawid Celt. Chłopcu małżeństwo nadało imię Jakub. 📢 Różowe niebo i różowa tęcza nad Śląskiem: jak powstało to niesamowite zjawisko? Wieczorem, 27 lipca, mieszkańcy Śląska mogli podziwiać niezwykłe zjawisko, jakim był nie tylko różowo-czerwony kolor nieba po burzy, ale także półkole w takim samym kolorze. Co to za zjawisko i jak do niego doszło? 📢 Najpiękniejsze lokalizacje ogródków letnich w woj. śląskim ZDJĘCIA W letni, upalny dzień napicie się zimnego napoju lub zjedzenie obiadu czy deseru na świeżym powietrzu to sama przyjemność. Dobrze wiedzą o tym restauratorzy, właściciele barów i kawiarni miejskich, którzy specjalnie dla mieszkańców tworzą w sezonie ogródki przy swoich lokalach. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najpiękniejszych lokalizacji letnich ogródków w woj. śląskim. A może macie swoje ulubione, których jesteście bywalcami, także w innych miastach? Kliknij w galerię zdjęć.

📢 GKS Jastrzębie poznał rywala w Pucharze Polski. Z kim zagrają podopieczni Pawła Ściebury? Dobrze znany z boisk pierwszej ligi Stomil Olsztyn będzie rywalem GKS-u Jastrzębie w meczu I rundy Pucharu Polski w sezonie 2020/2021. Mimo że drużyny rywalizują na tym samym poziomie rozgrywkowym spotkanie zostanie rozegrane w stolicy Warmii i Mazur. 📢 Luksusowe domy gwiazd kina. Zobacz, jak mieszkają słynni aktorzy i znane aktorki Oni wiedzą, na co wydawać pieniądze. Zobacz, jak prezentują się domy, w których mieszkają lub mieszkały osoby znane ze srebrnego ekranu. 📢 Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu poleca gry planszowe na wakacje. Jakie? Jak zabić wakacyjną nudę? Zagrać w grę planszową. Wyboru najlepszych rodzinnych planszówek na wakacje podjęła się Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju. Jakie gry poleca jastrzębska biblioteka?

📢 Jastrzębie-Zdrój: miasto odwiedzi mobilne biuro czystego powietrza Mobilne biuro czystego powietrza odwiedzi Jastrzębie-Zdrój. Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zagoszczą w mieście w kolejny poniedziałek (3.08). Będą odpowiadać na pytania i pomagać w wypełnianiu wniosków. 📢 Na piasku równie dobrzy co na parkiecie. Jastrzębski Węgiel awansował do turnieju finałowego Letniej Ligi PLS Siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozegrali pierwsze od marca mecze oficjalne. W ramach Letniej Ligi PLS Pomarańczowi rywalizowali na piaszczystych boiskach w Krakowie. Podopieczni Luke'a Reynoldsa zwyciężyli dwa mecze, ponieśli jedną porażkę i awansowali do turnieju finałowego. 📢 Ginekolog: kolejki NFZ Jastrzębie-Zdrój. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę do Ginekologa w Jastrzębiu-Zdroju? Chcesz dostać się na wizytę do Ginekologa możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do Ginekologa w Jastrzębiu-Zdroju są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Ginekologa w Jastrzębiu-Zdroju najszybciej.

Czy powstanie województwo warszawskie?