Przegląd prasy 28.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.07.2020, w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jacek Sasin nie przedstawił planu naprawczego Polskiej Grupy Górniczej. Dlaczego?”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

📢 Jacek Sasin nie przedstawił planu naprawczego Polskiej Grupy Górniczej. Dlaczego? Po co właściwie Jacek Sasin przyjechał na Śląsk we wtorek, 28 lipca, skoro wycofał się rakiem z programu ratowania Polskiej Grupy Górniczej zakładającego m.in. likwidację dwóch kopalń? 📢 Najdziwniejsze rzeczy na stockach. Co trzeba mieć w głowie, by coś takiego stworzyć? Hit czy kit? Są rzeczy, które nie potrzebują komentarza. Specjalnie dla was dotarliśmy na koniec internetu, a przynajmniej tego stockowego. Choć sami czasem korzystamy z gotowych ilustracji, istnieje pewien poziom abstrakcji, który ciężko pojąć. Natykając się na podobne obrazy w codziennej pracy nie możemy wyjść ze zdumienia - co trzeba mieć w głowie, by wykreować podobne dziwa? Na pewno niebywałą kreatywność, która zdecydowanie warta jest wypromowania. Dlatego też dzielimy się z Wami dziwnymi grafikami ze stocka, w waszej ulubionej formie - galerii zdjęć. Enjoy!

📢 Najczęstsze grzechy plażowiczów: takie zachowania nie tylko wkurzają, ale są niebezpieczne. Tego nigdy nie rób nad wodą Co roku bilans wakacji przyprawia o ciarki - największym problemem wypoczynku nad wodą są utonięcia. W 2019 roku było to 471 osób, w 2018 - 553. Choć tendencja jest spadkowa, wakacje 2020 już zostały naznaczone śmiertelnym piętnem. Co sprawia, że mamy problem z bezpieczeństwem na plaży? Jakie grzechy popełniamy najczęściej? Konsekwencje niektórych mogą być tragiczne.

📢 Kopalnie Ruda i Wujek do likwidacji. Polska Grupa Górnicza szuka ratunku. Spółka nie ma na wypłaty Zapewnienia polityków o niezamykaniu kopalni można włożyć między bajki. Plan ratunkowy Polskiej Grupy Górniczej zakłada na już likwidację dwóch. To kopalnia Ruda z ruchami Bielszowice, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej oraz kopalnia Wujek w Katowicach. W planach jest też zamrożenie 14-stki wszystkich pracowników PGG na trzy lata i uzależnienie 30 procent pensji od efektywności. Sytuacja w PGG jest katastrofalna. Nie ma pieniędzy na wypłaty. W dłuższej perspektywie przyszłość kopalni jest przesądzona.

📢 Policjanci z bronią w ręku powalili na ziemię przestępcę w Jastrzębiu-Zdroju. Spektakularna akcja kryminalnych zakończona aresztowaniem Kryminalni z Jastrzębia-Zdroju na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę wymuszającego haracze. Funkcjonariusze z bronią w ręku powalili na ziemię przestępcę, kiedy ten odbierał pieniądze od jednej ze swoich ofiar. Do aresztu trafili też jego wspólnicy. Cała grupa od co najmniej dwóch lat zastraszała mieszkańców miasta. Policja wciąż szuka poszkodowanych i prosi o kontakt.

📢 Upały w woj. śląskim! We wtorek nawet powyżej 30 stopni Celsjusza! Uważajcie, mogą się pojawić burze [28.07.2020] Fala upałów nad województwem śląskim. We wtorek, 28 lipca, słupki w termometrach mogą przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Zaczyna się prawdziwie lata i prawdopodobnie utrzyma się ono do końca lipca. W Katowicach i Częstochowie spodziewana temperatura to 31°C.

📢 Różowe niebo i różowa tęcza nad Śląskiem: jak powstało to niesamowite zjawisko? Wieczorem, 27 lipca, mieszkańcy Śląska mogli podziwiać niezwykłe zjawisko, jakim był nie tylko różowo-czerwony kolor nieba po burzy, ale także półkole w takim samym kolorze. Co to za zjawisko i jak do niego doszło? 📢 Miasta, które zabijają: życie w nich jest śmiertelnie niebezpieczne. Jakim cudem wciąż są tam ludzie? Miasta, które zabijają - choć brzmi jak tytuł rodem z science-fiction, hasło to dotyczy najbardziej zanieczyszczonych miejsc na Ziemi. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność za skażenie środowiska ponosi jeden i ten sam winowajca - człowiek. Kopalnie, huty, fabryki i elektrownie - wszystko to stanowi zagrożenie nie tylko dla fauny i flory, ale także dla mieszkańców. Jak to możliwe, że w tak niebezpiecznych miejscach wciąż żyją ludzie? Oto najbardziej toksyczne miasta świata, z których większość znalazła się w raporcie Instytutu Blacksmith (2007 rok) dotyczącym najbardziej skażonych miejsc na ziemi.

