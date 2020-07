Przegląd prasy 3.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 3.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jak zachować się na plaży? Uwierzcie, nie każdy zna poprawną odpowiedź na te pytanie. Plaża to taka duża piaskownica, w której wielu dorosłych zapomina o podstawach dobrego wychowania. Co jest najbardziej irytujące w zachowaniu innych ludzi? Kliknij powyżej w "zobacz galerię" i sprawdź TOP 10 najbardziej WKURZAJĄCYCH zachowań na PLAŻY.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie, w którym poinformował o wycofaniu partii produktu sprzedawanego w Biedronce. Powodem jest wykrycie w produkcie bakterii Listeria monocytogenes. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, ludzi starszych oraz chorych po przeszczepach.

Rafał Trzaskowski, gdy wszedł w kampanię wyborczą, zaryzykował, uruchamiając ostrą polaryzację - i zrobił błąd. Gdyby opisywał polską rzeczywistość bardziej racjonalnie, sytuacja dziś byłaby inna - mówi prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog

Prasówka 3.07 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? W galerii prezentujemy MEMY, które opanowały internet.

Hasła wyborcze to jeden z podstawowych elementów komunikacji z wyborcami. Niektóre z nich przeszły do historii, niekiedy odmieniając bieg kampanii wyborczej. Pewne slogany wciąż funkcjonują w politycznym świecie, stając się inspiracją w kolejnych wyborach. Które z nich porwały tłumy, otwierając kandydatom drogę do Pałacu Prezydenckiego?

Wydaje Ci się, że dbasz o siebie, używasz odpowiednich kremów do pielęgnacji, chodzisz do kosmetyczki. Twoje poczynania nie przynoszą zadowalającego efektu? Szukasz wciąż nowych rozwiązań, nowości kosmetycznych, żeby coraz lepiej wyglądać. Niepotrzebnie! Zacznij od analizy swoich nawyków, to one są winne zmarszczkom wokół oczu i brzydkiej cerze!

19-latka uciekając przed ochroniarzem wbiegła wprost w...przesuwne drzwi. Przywaliła tak mocno, że poszła szyba...

Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg. Tym razem sprzęt z demobilu wystawia jednostka w Olsztynie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej różnego rodzaju pojazdy - samochody osobowe, ciężarówki i quady - a nawet sprzęt do paintballa! Wszystko w atrakcyjnych cenach.

Jastrzębianka oświadczyła, że o godzinie 7.00 wyszła do pracy, a mąż miał opiekować się dziećmi. Gdy wróciła, leżał na kanapie, wyczuła od niego woń alkoholu

Burze i ulewy w województwie śląskim 2 lipca 2020, przed którymi ostrzegali meteololodzy, przyniosły ze sobą bardzo intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie meteorologiczne na 2 lipca 2020 zapowiadało burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, a miejscami nawet grad. Takie ostrzeżenie zostało wydane na czas od południa do godz. 22. Jednak skala opadów okazała się ogromna. Ulewny deszcz spowodował liczne podtopienia.