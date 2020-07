Przegląd prasy 4.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To będzie bardzo pyszny tydzień. Od 6 do 10 lipca trwa 3 edycja Festiwalu Smaku. Tym razem daniami popisują się najlepsi restauratorzy z Rybnika, Żor, Jastrzębia, Raciborza i Wodzisławia. Przedstawiamy pełne menu, jakie zaserwują mieszkańcom cztery restauracje z Jastrzębia-Zdroju. A wszystko za 30 złotych (danie główne+przystawka), plus deser za 11 złotych. Skusicie się? KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Kto pamięta? Tak wyglądały ośrodki wypoczynkowe w czasach PRL-u w woj. śląskim. Przed laty każdy z zakładów pracy miał swój ośrodek wypoczynkowy. Nie tylko w górach czy nad morzem, ale i w najbliższej okolicy Śląska i Zagłębia. Nie brakowało też ośrodków miejskich, w których można było wypocząć w niedzielę. W niedzielę, bo w sobotę trzeba było przecież iść do pracy czy szkoły. Kliknijcie "Zobacz galerię".

Sezon od czerwca do lipca to czas masowego wylęgu krocionogów - uciążliwych robaków, wydzielających szkodliwe dla człowieka toksyny. Są już z nimi problemy w woj. śląskim! Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię"

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Prasówka 4.07 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o oszustwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl, z dnia 4 lipca 2020. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 286 Kodeksu Karnego. - Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - czytamy w Kodeksie Karnym. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Jak zachować się na plaży? Uwierzcie, nie każdy zna poprawną odpowiedź na te pytanie. Plaża to taka duża piaskownica, w której wielu dorosłych zapomina o podstawach dobrego wychowania. Co jest najbardziej irytujące w zachowaniu innych ludzi? Kliknij powyżej w "zobacz galerię" i sprawdź TOP 10 najbardziej WKURZAJĄCYCH zachowań na PLAŻY.