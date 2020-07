Przegląd prasy 5.07.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 5.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Juniorzy Jastrzębskiego Węgla ze srebrnym medalem mistrzostw Polski. W finale rozgrywanego w Dębicy turnieju podopieczni trenera Dariusz Luksa po tie-breaku przegrali z zespołem MOS Wola Warszawa 2:3, mimo że prowadzili już kilkoma punktami i triumf mieli na wyciągnięcie ręki.

Spodek w Katowicach nie jest jedyny, choć najsłynniejszy i wciąż robi wielkie wrażenie. Mamy ich w Polsce całkiem sporo. Spodki powstały w czasach, kiedy fascynowały nas loty w kosmos. Wirujące dyski, ufo i statki kosmiczne wylądowały w wielu miastach Polski. Zobaczcie budynki, które przypominają kosmiczne obiekty. Spodki stoją w Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Białymstoku, na Śnieżce... Oto kosmiczna architektura XX wieku, niejako... TOP 15 polskich UFO

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jastrzębia-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.06 a 4.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krocionogi w woj. śląskim. Wyglądają obrzydliwie. Do tego cuchną, są groźne dla zdrowia... i pchają się do domów!”?

Prasówka 5.07 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To będzie bardzo pyszny tydzień. Od 6 do 10 lipca trwa 3 edycja Festiwalu Smaku. Tym razem daniami popisują się najlepsi restauratorzy z Rybnika, Żor, Jastrzębia, Raciborza i Wodzisławia. Przedstawiamy pełne menu, jakie zaserwują mieszkańcom cztery restauracje z Jastrzębia-Zdroju. A wszystko za 30 złotych (danie główne+przystawka), plus deser za 11 złotych. Skusicie się? KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO