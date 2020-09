Przegląd prasy 7.09.2020 Jastrzębie-Zdrój, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2020, w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną?”?

Prasówka Jastrzębie-Zdrój 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia? 📢 Uwaga! Już wkrótce Rajd Śląska. Wystartuje w nim blisko 120 załóg. W jakich miastach będzie je można zobaczyć? Oto harmonogram zawodów Rajd Śląska to sportowa rywalizacja w ramach mistrzostw Polski, Motul HRSMP i mistrzostw Śląska. Będzie można zobaczyć współczesne i historyczne rajdówki – aż 117 samochodów wyruszy do rywalizacji ze Stadionu Śląskiego. Warto wiedzieć, że kończący rajd OS Miedźna będzie rozegrany jako Power Stage 100-lecia Powstań Śląskich.

📢 Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu! Są decyzje sądu po śmierci Anny Karbowniczak Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

📢 Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej ZTM. Bilety na autobus, tramwaj i trolejbus droższe przez koronawirusa To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

