Przegląd prasy 8.02.2022 Jastrzębie-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla po ponad tygodniowej izolacji spowodowanej wykryciem w ich szeregach przypadków COVID-19 wrócili do treningów. Pomarańczowi muszą ostro wziąć się do pracy, bo niebawem czekają ich mecze w Lidze Mistrzów i PlusLidze. Tymczasem, jak wskazuje kapitan Benjamin Toniutii, to wcale może nie być takie łatwe.

W woj. śląskim wciąż jesteśmy na fali wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Każdego dnia przybywa do 8 tys. chorych, a oficjalna liczba osób na kwarantannie dochodzi do 100 tys., chociaż wiadomo, że osób samoizolujących się jest znacznie więcej. Śląskie ponownie przewodzi zestawieniu województw z najwyższą liczbą zachorowań. Gdyby ponownie wprowadzić podział na strefy, połowa powiatów w woj. śląskich byłaby czerwoną strefą. Sprawdźcie, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy w regionie, gdyby obowiązywał.

Jedzenie śniadań to same korzyści! Poranny posiłek pomaga zadbać o szybszy metabolizm, mniejszą tendencję do tycia, wyższy poziom energii do działania i lepszą sprawność umysłową, co udowodniono zwłaszcza w przypadku dzieci. Ważne jednak, od jakich produktów i dań zaczynamy nasz dzień! Wyjaśniamy, jakie efekty zapewnia spożywanie pierwszego posiłku w ciągu dnia, ile kalorii powinien dostarczać i z jakich pokarmów się składać. Sprawdź też nasze inspirujące pomysły na zdrowe śniadania!

ZATRUDNIENIE. Wbrew wszelkim pozorom poszukiwanie zatrudnienia w czasie pandemii wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Rynek pracy wraca do stanu sprzed lat, a oferty jakie możemy znaleźć są atrakcyjne pod względem finansowym. Oto 20 najlepszych ofert pracy w województwie śląskim jakie można znaleźć w Centralnej Bazie Ofert Pracy.