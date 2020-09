Przegląd sierpnia 2020 w Jastrzębiu-Zdroju, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze restauracje w Jastrzębiu-Zdroju. Tutaj zjecie smacznie! ”?

Przegląd sierpnia 2020 w Jastrzębiu-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze restauracje w Jastrzębiu-Zdroju. Tutaj zjecie smacznie! Jastrzębie-Zdrój. W naszym mieście roi się od restauracji. Zjeść można na każdym kroku - pytanie tylko, gdzie zjeść smacznie? Na portalu TripAdvisor pojawiło się zestawienie 10 najlepszych restauracji w Jastrzębiu. W galerii, zobaczcie, które z nich zasłużyły na takie miano! 📢 Wyłączenia prądu w Jastrzębiu-Zdroju. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w Jastrzębiu-Zdroju 1.09? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twoim mieście. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, modernizacja sieci lub budowy. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie możliwe są wyłączenia prądu 1.09. Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Budowa kopalni Moszczenica miała trwać 7 lat, została okupiona śmiercią 13 osób. Błędy, pośpiech, metan Zobaczcie zdjęcia z budowy kopalni Moszczenica w Jastrzębiu. Z powody błędów na budowie, pośpiechu, braku rąk do pracy, złego rozpoznania złoża, dochodziło do śmiertelnych wypadków, nawet w wyniku wybuchów metanu. Dlatego kopalnię oddano do użytku dopiero po 10 latach. Zobaczcie zdjęcia z budowy kopalni Moszczenica w Jastrzębiu.

📢 Szumowski musi wrócić! Ale... z wakacji MEMY. Łukasz Szumowski regeneruje się na Kanarach Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, spędza wakacje na wyspie Fuerteventura. To wyspa będąca częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich - pisze "Super Express". Czy Szumowskiemu uda się wrócić przed 1 września? Internauci martwią się, gdyż Szumowski na wakacje wybrał kraj, który miał zostać objęty zakazem lotów do Polski. Czy były minister zdąży wrócić na czas? Zobacz memy internautów.

📢 Włamanie do mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju. Złodziej wszedł przez uchylone okno... Wystarczyła chwila, by złodziej splądrował i ukradł cenne przedmioty z mieszkania przy ulicy Wielkopolskiej. Sprawcy szuka policja

📢 Gwałtowna burza w woj. śląskim. Drogi zalane, mieszkańcy zgłaszali podtopienia Śląskie. Potężna burza z porywistym wiatrem przeszła nad całym Śląskiem i Zagłębiem. W wielu miastach zalane są drogi, a samochody utopione. Zgodnie z zapowiedziami wieczorem 22 sierpnia nad województwem śląskim przeszły nawałnice. W kilku miastach doszło do zalań dróg. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia. 📢 MEMY o Jastrzębiu-Zdroju. Z tych rzeczy w naszym mieście, śmieją się internauci Co Internauci myślą o Jastrzębiu-Zdroju? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Nasze miasto przedstawione zostało cynicznie, gorzko, ale także żartobliwie. Zobaczcie memy w naszej galerii! 📢 Jastrzębie-Zdrój: w środę, 26 sierpnia, rusza remont wiaduktu na Al. Piłsudskiego. Będą utrudnienia w ruchu Od 26 sierpnia wyłączona z ruchu zostanie aleja Piłsudskiego w rejonie wiaduktu oraz fragment ulicy Północnej – od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego do budynku prokuratury. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość

📢 Wypadek w Kleszczowie na DK 88. Policja zatrzymała kierowcę osobówki. To on miał spowodować tragedię Śląskie. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na DK88 między Kleszczowem a Gliwicami, w którym zginęło 9 pasażerów busa marki renault trafic. Jedna osoba została w tej sprawie zatrzymana. Miała kierować samochodem osobowym kiedy doszło do tragedii. - Osoba mogła mieć związek z tym zdarzeniem lub go spowodować. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - powiedziała DZ prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 📢 Koszmarny wypadek na DK 88 w Gliwicach. 9 osób nie żyje, 7 jest rannych. Bus zderzył się z autokarem Koszmarny wypadek na Drodze Krajowej 88 w Gliwicach. Bus marki renault trafic przewrócił się na bok i zderzył się z jadącym z naprzeciwka autokarem. 9 osób nie żyje, 7 jest rannych. Do wypadku doszło wczoraj, 22 sierpnia 2020, o godzinie 22:30.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż ciężko uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Koronawirus. Jastrzębie Zdrój i Wodzisław Śląski znikną z listy powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami Koronawirus: Na nowej liście powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami nie ma już Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia Śląskiego. Wkrótce natomiast dodatkowymi restrykcjami mogą zostać objęte Katowice. W czwartek, 20 sierpnia, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił zaktualizowaną listę powiatów z najwyższym przyrostem zakażeń koronawirusem, które spełniają kryteria tzw. czerwonych i żółtych stref. Co ważne, zmiany będą obowiązywać dopiero od piątku, 21 sierpnia. 📢 Koronawirus w woj. śląskim. Znacznie wzrosła liczba zakażonych. Gdzie chorych jest najwięcej? 767 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, 176 - w woj. śląskim. Takie są najnowsze dane ministerstwa zdrowia, na 20 sierpnia 2020. Od początku pandemii koronawirusem zarażonych zostało 59 378 osób, z których zmarło 1 925, wyzdrowiało 40 481. Gdzie w Śląskiem zachorowań jest najwięcej? W galerii publikujemy dane z poszczególnych powiatowych stacji epidemiologiczno-sanitarnych. Kliknij w "zobacz galerię".

