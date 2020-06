Przegląd tygodnia w Jastrzębiu-Zdroju, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Powiedzieć, że kibice GKS-u Jastrzębie nie mają powodów do zadowolenia z powodu gry piłkarzy Jarosława Skrobacza to nic nie powiedzieć. W meczu 28. kolejki Fortuna I ligi GKS przegrał u siebie z Chojniczanką Chojnice 1:3. Przybyłych na mecz kibiców oprócz rozczarowania spotkała także potężna ulewa z gradem. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu GKS Jastrzębie - Chojniczanka Chojnice.

Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

Myli się ten, kto myśli, że za niepłacenie alimentów, nie trafia się za kratki. 33-letni jastrzębianin ukrywał się przez pięć lat przed organami ścigania, w końcu go jednak namierzono

Do stłuczki doszło o 11.57 w czwartek, 25 czerwca. Doszło tam do zderzenia audi a-6 z citroenem c-4

Kierowcy mogą się zdziwić, widząc rower jadący pod prąd. Ale to normalne. W sąsiednim Rybniku zdążyli się już przyzwyczaić, że rowery mają swój pas. Teraz czas na Jastrzębie

To pierwsze takie zakończenie roku w życiu młodych ludzi. W maseczkach, z obowiązkową dezynfekcja rąk, po miesiącach zdalnej nauki. Ale zakończenie roku szkolnego 2020 w Zespole Szkół nr 2 jak zawsze, budziło wzruszenia

Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.