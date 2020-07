Przegląd tygodnia w Jastrzębiu-Zdroju, najważniejsze wydarzenia od 28.06 do 4.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jastrzębia-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.06 a 4.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krocionogi w woj. śląskim. Wyglądają obrzydliwie. Do tego cuchną, są groźne dla zdrowia... i pchają się do domów!”?

Przegląd tygodnia Jastrzębie-Zdrój od 28.06 do 4.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krocionogi w woj. śląskim. Wyglądają obrzydliwie. Do tego cuchną, są groźne dla zdrowia... i pchają się do domów! Sezon od czerwca do lipca to czas masowego wylęgu krocionogów - uciążliwych robaków, wydzielających szkodliwe dla człowieka toksyny. Są już z nimi problemy w woj. śląskim! Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię" 📢 Festiwal Smaku w Jastrzębiu-Zdroju: 6-10 lipiec. Zobaczcie, jakie pyszności przygotowali restauratorzy w cenie 30 zł+11 zł deser. SPRAWDŹ To będzie bardzo pyszny tydzień. Od 6 do 10 lipca trwa 3 edycja Festiwalu Smaku. Tym razem daniami popisują się najlepsi restauratorzy z Rybnika, Żor, Jastrzębia, Raciborza i Wodzisławia. Przedstawiamy pełne menu, jakie zaserwują mieszkańcom cztery restauracje z Jastrzębia-Zdroju. A wszystko za 30 złotych (danie główne+przystawka), plus deser za 11 złotych. Skusicie się? KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Ośrodki wypoczynkowe z woj. śląskiego w czasach PRL-u: Pogoria, Starganiec, Paprocany, Rogoźnik, Skałka... [archiwalne zdjęcia] Kto pamięta? Tak wyglądały ośrodki wypoczynkowe w czasach PRL-u w woj. śląskim. Przed laty każdy z zakładów pracy miał swój ośrodek wypoczynkowy. Nie tylko w górach czy nad morzem, ale i w najbliższej okolicy Śląska i Zagłębia. Nie brakowało też ośrodków miejskich, w których można było wypocząć w niedzielę. W niedzielę, bo w sobotę trzeba było przecież iść do pracy czy szkoły. Kliknijcie "Zobacz galerię".

📢 Poszukiwani za oszustwa. Te kobiety i ci mężczyźni są ścigani przez policję. Sprawdź, czy rozpoznajesz podejrzanych o oszustwo Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o oszustwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl, z dnia 4 lipca 2020. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 286 Kodeksu Karnego. - Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - czytamy w Kodeksie Karnym. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

📢 Wkurzające zachowania na plaży TOP 10. Wielu niestety zapomina, o podstawach dobrego wychowania... Jak zachować się na plaży? Uwierzcie, nie każdy zna poprawną odpowiedź na te pytanie. Plaża to taka duża piaskownica, w której wielu dorosłych zapomina o podstawach dobrego wychowania. Co jest najbardziej irytujące w zachowaniu innych ludzi? Kliknij powyżej w "zobacz galerię" i sprawdź TOP 10 najbardziej WKURZAJĄCYCH zachowań na PLAŻY.

📢 Najpiękniejsze plaże w woj. śląskim. Oto TOP 12. Czysty piasek, piękne widoki,molo... Gdzie wypocząć w słoneczny letni dzień? Sprawdź TOP 12 najpiękniejszych plaż w woj. śląskim. Kto nie lubi wylegiwać się na piasku? Tak się składa, że aby opalać się na plaży, nie musimy wcale wyjeżdżać. W woj. śląskim jest całkiem sporo pięknych plaż. Mało tego, są nawet plaże z prawdziwym bałtyckim piaskiem. Sprawdźcie w galerii, gdzie warto wybrać się w słoneczny weekend. 📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Do kupienia samochody osobowe, quady, ciężarówki a nawet sprzęt do paintballa. Zobacz oferty Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg. Tym razem sprzęt z demobilu wystawia jednostka w Olsztynie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej różnego rodzaju pojazdy - samochody osobowe, ciężarówki i quady - a nawet sprzęt do paintballa! Wszystko w atrakcyjnych cenach.

📢 Jastrzębie-Zdrój: pijany ojciec w Bziu. Opiekował się 10 i 6-latkiem. Policję wezwała...żona mężczyzny Kobieta oświadczyła, że o godzinie 7.00 wyszła do pracy, a mąż miał opiekować się dziećmi. Gdy wróciła, leżał na kanapie, wyczuła od niego woń alkoholu 📢 Kupiłeś to w Biedronce? Lepiej tego nie jedz! Możesz się zatruć Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie, w którym poinformował o wycofaniu partii produktu sprzedawanego w Biedronce. Powodem jest wykrycie w nim bakterii Listeria monocytogenes. Jest ona szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, ludzi starszych oraz chorych po przeszczepach.

📢 Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy... ostra jak cień mgły. Co na to internet? Sprawdź MEMY Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? W galerii prezentujemy MEMY, które opanowały internet.

📢 Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy ostra jak cień mgły MEMY. Andrzej Duda mówi o niskich podatkach. Co na to internet? Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet. 📢 Jastrzębie-Zdrój: złodziejka z markecie uciekała z alkoholem, ale zderzyła się z... przesuwnymi drzwiami 19-latka uciekając przed ochroniarzem wbiegła wprost w...przesuwne drzwi. Przywaliła tak mocno, że poszła szyba... 📢 Nawałnica w woj. śląskim - prawie 400 interwencji straży pożarnej po gwałtownej ulewie! Zalane ulice i podtopienia [ZDJĘCIA] Burze i ulewy w woj. śląskim 2 lipca 2020, przed którymi ostrzegali meteololodzy, przyniosły ze sobą bardzo intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie meteorologiczne na 2 lipca 2020 zapowiadało burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, a miejscami nawet grad. Takie ostrzeżenie zostało wydane na czas od południa do godz. 22. Jednak skala opadów okazała się ogromna. Ulewny deszcz spowodował liczne podtopienia.

