Przegląd tygodnia w Jastrzębiu-Zdroju, najważniejsze wydarzenia od 5.07 do 11.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Śląskie. Brudne, zniszczone, zapuszczone – tak wyglądają niektóre mieszkania komunalne w Katowicach, które udaje się odzyskać od lokatorów. A to jedynie te w lepszym stanie. Te w gorszym przypominają śmietnisko lub skład aluminium, po brzegi wypełnione puszkami po piwie lub plastikiem. Są też takie, gdzie na ścianach został już tylko grzyb, a lokatorzy zabrali z nich wszystko, co przedstawiało jakąś wartość. Zobacz te zdjęcia.

To jest deszczowa sobota! 12 lipca w całym woj. śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. Do której godziny będzie padać? Ile deszczu spadnie? Sprawdź, gdzie jest burza!

Nadszedł dzień, na który amatorzy wodnych szaleństw z Jastrzębia i okolic czekali od dawna. Dziś (11 lipca) otwarto miejskie kąpielisko Zdrój. Z powodu niepogody miejskie kąpielisko świeciło pustkami. Plażowiczów nie zachęciła nawet darmowa wejściówka w dniu otwarcia. Zobaczcie zdjęcia!

Chcesz kupić samochód? Licytacje komornicze to świetna ku temu okazja! Powyżej prezentujemy obwieszczenia o licytacjach komorniczych z całej Polski samochodów osobowych w oparciu o stronę licytacje.komornik.pl.

Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.