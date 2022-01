Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Jastrzębiu-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jastrzębia-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.12 a 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim ”?

Przegląd tygodnia: Jastrzębie-Zdrój, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane. Zobaczcie, jak wyglądały zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę. 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń

📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

Tygodniowa prasówka 2.01.2022: 26.12-1.01.2022 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Licytacje komornicze w województwie śląskim. Tanie lokale mieszkalne i domy. 30 najciekawszych ofert na STYCZEŃ 2022 Szukasz domu lub mieszkania po okazyjnej cenie? Zobacz, jakie lokale są licytowane w styczniu w województwie śląskim i za jaką cenę mogą być Twoje. Przejdź do galerii i sprawdź 30 najlepszych ofert!

📢 Sylwester bez koronawirusa? Zobacz MEMY. Zabawa na całego, bo "w sylwestra koronawirus nie atakuje" Sylwester bez koronawirusa? Choć od 15 grudnia z powodu wprowadzenia obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia kluby są zamknięte, to w sylwestra 31 grudnia 2021 mogły być otwarte. Zabawy sylwestrowe mogły się odbyć, z czego chętnie skorzystali Polacy, udając się na niezliczone bale sylwestrowe. Zobaczcie szalone sylwestrowe memy. 📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Publiczność Sylwestrowej Mocy Przebojów bawiła się znakomicie Sylwester z Polsatem zgromadził na Stadionie Śląskim tysiące uczestników. Na scenie w Chorzowie same gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Na Stadion Śląski mogło jednocześnie wejść nawet 40 tysięcy ludzi! Sylwestrowa impreza to czas dobrej zabawy i odlotowych kreacji. Zobaczcie jak bawiły się osoby, które przyszły na Sylwestrową Moc Przebojów.

📢 Bal sylwestrowy w PRL. Huczne imprezy trwały do białego rana. Pamiętacie te czasy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO 📢 Jastrzębie zostanie bez poradni dermatologicznej? Jedyna jak dotąd działająca 31 grudnia 2021 zawiesza działalność. Nowych chętnych brak Ponad dwadzieścia tysięcy porad rocznie udzielała działająca w Jastrzębiu-Zdroju poradnia dermatologiczna. Od nowego roku porad dotyczących problemów skórnych jastrzębianie będą musieli szukać jednak gdzie indziej. Poradnia, będąca jedyną związaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia 31 grudnia 2021 roku zawiesza działalność.