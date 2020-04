Przymusowa przerwa w rozgrywkach piłkarzy. Jak GKS Jastrzębie radzi sobie z pandemią koronawirusa?

- Po rozmowach ze sztabem szkoleniowym, radą drużyny, zawodnikami oraz pracownikami szczebla administracyjnego klubu, zgodnie postanowiono, że w związku z zaistniałą na całym świecie sytuacją, która dotknęła także kluby sportowe i przedsiębiorstwa je wspierające, wynagrodzenia zostaną obniżone od 25% do 50%. Wynagrodzenia zawodników oraz pracowników szczebla administracyjnego, których pensja jest na poziomie minimalnym według klubowej siatki płac, pozostaje bez zmian - poinformował klub.

Pandemia koronawirusa ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na kondycję finansową przedsiębiorstw. W trudnym położeniu znalazły się także kluby sportowe , które już od pewnego czasu działają jak przedsiębiorstwa z innych branż, a w ostatnim czasie nie mogą liczyć na wpływy do kasy chociażby ze sprzedanych biletów. Pokrywać trzeba natomiast pensje zawodników i sztabu szkoleniowego. Jak z zaistniałą sytuacją radzi sobie GKS Jastrzębie?

Pomóc GKS-owi mogą również kibice. Niedawno klub uruchomił sprzedaż biletów-cegiełek, które może nabyć każdy, a pozyskane z nich fundusze będą wykorzystane na przetrwanie okresu zawieszenie rozgrywek. Kibice, którzy zdecydują się zakup cegiełki mogą liczyć na profity w późniejszym czasie. - Wszyscy, którzy zakupią wirtualne bilety wsparcia, gdy sytuacja wróci do normy i ponownie będziemy mogli wszyscy razem spotkać się przy Harcerskiej, będą mogli obejrzeć wybrany przez siebie mecz (ligowy lub Pucharu Polski) za jeden grosz – zapewnia rzecznik prasowy GKS-u, Wojciech Gluza.

Koronawirus wpłynął również na treningi jastrzębian. Zawodnicy GKS-u nie dość, że nie mogą rozgrywać spotkań, to pozostali także pozbawieni możliwości wspólnych przygotowań. W związku z tym sztab przygotował dla nich schemat treningów, który monitorowany jest z użycie specjalnego systemu. - Piłkarze trenują indywidualnie według rozpiski trenerów i są na bieżąco monitorowani poprzez system firmy Sonda – tłumaczy rzecznik.

Przymusowa przerwa w rozgrywkach Fortuna I Ligi, w której rywalizuje GKS Jastrzębie rozpoczęła się tuż przed rozegraniem 23. kolejki ligowej (13 marca). Pierwotnie liga została zawieszona do końca marca. Jeszcze przed upływem tego czasu zawieszenie zostało wydłużone co najmniej do 26 kwietnia. W tym czasie jastrzębianie mieli rozegrać pięć spotkań domowych, ze względu na zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi meczami nie da się jednak określić. Szacuje się, że kluby zaplecza Ekstraklasy w sumie na spowodowanej koronawirusem stracą przerwie mniej więcej 30 milionów złotych.

Teoretycznie kolejny mecz podopieczni Jarosława Skrobacza mają rozegrać 3 maja w Suwałkach, gdzie podejmą ich miejscowe Wigry. Obecnie GKS Jastrzębie zajmuje 5. lokatę w tabeli Fortuna I Ligi uprawniającą go do walki o awans do PKO BP Ekstraklasy.