Rajdowcy przejadą przez Jastrzębie. Na ulicach miasta rozegra się Rajd Śląska. W Jastrzębiu Odcinek Specjalny. Będą utrudnienia. Gdzie?

To będzie nie lada gratka i wielkie przeżycie dla fanów sportów motorowych w Jastrzębiu. Ulicami miasta po raz kolejny przejadą najlepsi rajdowcy zmagający się o tytuł mistrza Polski w rajdach samochodowych. Jastrzębie znalazło się na trasie Rajdu Śląska.

W mieście wyznaczono blisko 12,5 kilometrowy Odcinek Specjalny. Trasa rajdu w Jastrzębie będzie się toczyć w dzielnicach Bzie oraz Ruptawa, przez które ponad sto załóg samochodów rajdowych przejedzie ulicami: Matejki, Ruptawiec, Libowiec, Grzybową, Żyzną, Kłosową, a także Niepodległości, Jastrzębską, Spokojną, Spółdzielczą, Skotnią, Żytnią, Kolonią Jana oraz Podleśną, Rolniczą i Klubową.

W Jastrzębiu rajdowcy stawią się dwukrotnie. Najpierw pokonają OS nr 5, po którym zjadą do bazy serwisowej ulokowanej na Stadionie Śląskim, a następnie wrócą na ostatnią odsłonę Rajdu Śląska rozgrywaną jako Power Stage. To dodatkowo punktowana próba. Pięć najszybszych załóg na tym oesie zdobywa kolejne punkty do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski.