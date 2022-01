Sceny jak w filmie! Policjant z Jastrzębia-Zdroju strzelał do audi, którego kierowca chciał przejechać jego partnera z patrolu Jacek Bombor

To mogło zakończyć się tragedią! Sceny rodem z sensacyjnego filmu – dosłownie – rozegrały się na ulicach Jastrzębia-Zdroju przedwczorajszej nocy, we wtorek, 11 stycznia. Zaczęło się na ulicy Połomskiej, gdzie patrol drogówki próbował zatrzymać do kontroli wyraźnie zdezelowanego audi. Co było dalej?