Ścieżki rowerowe do 7 km od Jastrzębia-Zdroju. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Trasy rowerowe w okolicy Jastrzębia-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Jastrzębia-Zdroju, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 822 m

Hakos poleca trasę rowerzystom z Jastrzębia-Zdroju

Trasa bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym, dużo zieleni i zwierząt w lesie. Szczególnie Lasy Zabrzeskie bardzo piękne ze niesamowitymi widokami na zb. goczałkowicki. Ścieżki leśne utwardzone, częściowo wyłożone płytami betonowymi, więc cross wystarczy. Obie zapory o tej porze roku bardzo atrakcyjne, życie budzi się na nich. Na Goczałkowickiej, jak zwykle zacznie się pojawiać mnóstwo ludzi uprawiających sporty, za to na łąckiej trochę ciszy i spokoju od gwaru a tylko delikatny szumek wody :) Okolice zb. Łąka przepiękne - sama natura! Polecam wszystkim na relaks!