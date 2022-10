Ścieżki rowerowe do 7 km od Jastrzębia-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Jastrzębia-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków w lutym 1966 r. W 1985 r., pałac zakupiła KWK Borynia, która w 1987 przeprowadziła kolejny remont. Jego założeniem było dostosowanie budynku pałacu do potrzeb Ośrodka Szkoleniowego SiTG. Następnie budynek został przekazany Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Obiekt odrestaurowano.

Traska przyjemna prowadzi do Palowic za Żorami w miłej leśnej atmosferze :)

Temperatura: 8 st.C

Godz. startu: 12.30

Godz. mety: 15.00

Czas wycieczki: 2h 30min

Czas jazdy: 2h 18 min

max prędkość: 44 km/h

średnia prędkość: 23,3 km/h

dystans: 53,8 km

Niestety część trasy dorysowana ponieważ aplikacja Traseo, po aktualizacji przerywa nagrywanie. Z tego co widzę to co druga aktualizacja jest nieudana. Reszta nagrana inna apką.

Z tego co ustaliłem problem z aplikacją Traseo był spowodowany złymi ustawieniami w moim telefonie, po reinstalacji i restarcie telefonu działa już bez zarzutu.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 77,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 195 m