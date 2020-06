Siatkarski globtroter dołączył do Jastrzębskiego Węgla. Pierwszy taki zawodnik w PlusLidze

O przejściu 29-latka do Jastrzębskiego Węgla spekulowano już jakiś czas temu, dlatego kibice spodziewali się, że to Al Hachdadi wzmocni Pomarańczowych jeszcze przed oficjalnym komunikatem klubu. - Typowo marokańska architektura, do tego ocean i budowa ciała... Idealnie wpisują się w sylwetkę byłego atakującego brazylijskiego Taubate – zauważyła jedna z kibicem jastrzębian w mediach społecznościowych, pod filmem promującym przyjście Marokańczyka do Jastrzębia.

– Najważniejszym powodem, dla którego zdecydowałem się na grę w Jastrzębskim Węglu było to, że po prostu chciałem trafić do takiego wspaniałego i wielkiego klubu oraz móc rywalizować z największymi klubami na świecie – przyznaje atakujący.

- Mocno wierzę w to, że znaleźliśmy godnego następcę za Dawida Konarskiego na pozycji atakującego. Mohamed Al Hachdadi był obserwowany przez nasz sztab szkoleniowy od pewnego czasu i cieszy się bardzo dobrą opinią zwłaszcza u naszego nowego trenera Luke’a Reynoldsa. Życzyłbym sobie, by potwierdził u nas swoją klasę sportową, a jednocześnie by stał się gwiazdą PlusLigi również pod względem marketingowym, gdyż uważam że ma ku temu potencjał - wyjaśnia Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

- „Momo” to taki zawodnik, który z każdym rokiem potrafi sprostać nowym wyzwaniom, w obliczu których przychodzi mu stanąć. To potężnie zbudowany, silny fizyczne gracz i z całą pewnością wniesie tę swoją wielką moc i równie wielką pasję do gry zespołu na pozycji atakującego. Jego motywacja do gry z każdym rokiem rośnie. Nie mam wątpliwości, że wchodząc do Plusligi również będzie głodny rywalizacji i chęci udowodnienia, że potrafi nie tylko grać, ale i dominować na tym najwyższym poziomie – mówi trener JW, Luke Reynolds.