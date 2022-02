Śląskie derby hokejowe: GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 3:4. Mistrz Polski górą. Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW

GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 3:4. Mistrz Polski górą w śląskich derbach

Zawodnicy trenera Sidorenki wzięli się do strzelania bramek dopiero w ostatniej tercji. Gdy w odstępie siedmiu sekund dwa razy umieścili krążek w bramce JKH i zniwelowali straty do jednego trafienia wydawało się, że są w stanie przechylić szalę wygranej na swoją korzyść.

Jastrzębianie wytrzymali jednak napór tyszan i po raz czwarty w tym sezonie pokonali GKS. To zwycięstwo może mieć spore znaczenie psychologiczne, bo wszystko wskazuje na to, że obydwa zespoły będą rywalizować ze sobą w I rundzie play off.

Jak na śląskie derby przystało mecz w Tychach obfitowały w ostre starcia. Na lodzie bójki stoczyli najpierw Grigorij Żełdakow i Maciej Horzelski, a później Szymon Marzec i Paweł Jelszański. Cała czwórka została za to ukarana karami meczu i przedwcześnie musiała udać się do szatni.

GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)

Bramki 0:1 Martin Kasperlík (12), 0:2 Artūrs Ševčenko (16), 0:3 Frenks Razgals (29), 0:4 Frenks Razgals (38), 1:4 Radosław Galant (43), 2:4 Christian Mroczkowski (47), 3:4 Szymon Marzec (47)