Śmieją się z Jastrzębia-Zdroju! To słodko-gorzka opowieść o naszym mieście. Internauci nie mają litości...

Zobacz najlepsze MEMY z Jastrzębia-Zdroju! To słodko-gorzka opowieść o naszym mieście. Internauci nie mają litości...

Co Internauci myślą o Jastrzębiu-Zdrój? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie.

Zastanawialiście się, z czego można śmiać się w Jastrzębiu-Zdroju?

Internauci upodobali sobie naigrywanie się z polityków - a jakże, to zawsze wdzięczny temat do żartów, co nas szczególnie nie dziwi. W memach obrywa się politykom, bez względu na opcję polityczną. Jest cała seria o prezydent Annie Hetman - memogenna okazała się decyzja związana z wyłączeniem nocnych lamp przy ulicach w ramach oszczędności (urząd się potem z tego wycofał - red).

Sporo memów powstało po wizycie Andrzeja Dudy na kopalni, gdzie rozdawał bułki górnikom. Są jednak sytuacyjne memy, czasem mocno abstrakcyjne, ale wiadomo, z poczuciem humoru autorów się nie dyskutuje.

Pojawia się też nowa seria memów, związanych z obostrzeniami, stworzeniem czerwonej strefy. Zresztą zobaczcie sami :)