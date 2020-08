Sprawcy brutalnego napadu w Jastrzębiu są już w areszcie. Policjanci zatrzymali trzeciego napastnika

Budowa kopalni Moszczenica miała trwać 7 lat, została okupiona śmiercią 13 osób

Zobaczcie zdjęcia z budowy kopalni Moszczenica w Jastrzębiu. Z powodu błędów na budowie, pośpiechu, braku rąk do pracy, złego rozpoznania złoża, dochodziło do śmiertelnych wypadków, wybuchów metanu. Dlatego kopalnię oddano do użytku dopiero po 10 latach