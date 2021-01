Sprawdź, które zakłady wulkanizacyjne w okolicy polecają kierowcy z Jastrzębia-Zdroju

OSP Ruptawa ma nowy samochód. To pierwszy nowy pojazd dla ochotników z Jastrzębia-Zdroju od 1987 roku

Po 33 latach do strażaków ochotników z Jastrzębia-Zdroju znów trafił nowy samochód. Garaż OSP z Ruptawy wzbogacił renault truck. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 800 tys. zł. To kolejna wielka inwestycja służąca jastrzębskim strażakom, a przede wszystkim zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom. Na początku roku do komendy miejskiej PSP trafiła scania za ponad 1 mln zł. Zastąpiła inne renault, które wciąż w pełni sprawne z kolei trafiło do OSP z Szerokiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.