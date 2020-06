Straż pożarna w Jastrzębiu-Zdroju miała pracowity weekend. Oto najpoważniejsze interwencje (12-14 czerwiec)

Zacznijmy od piątku. Pierwsza interwencja miała miejsce o godzinie 8.25. Strażacy z Jastrzębia zostali wezwani na ulicę Żeromskiego, gdzie ratownicy z Wojewódzkiego Centrum Pogotowia Ratunkowego poprosili o otwarcie mieszkania. Bliscy martwili się, bo nie było kontaktu z właścicielką mieszkania, więc otwarto je – w asyście policji - siłą. Okazało się, że kobieta...spała.

Kolejna interwencja miała miejsce o godzinie 15.57 w bloku przy ulicy Wielkopolskiej. W mieszkaniu na piątym piętrze załączył się czujnik czadu.

- W trakcie kontroli wykryto dwa nieprawidłowo działające przepływowe ogrzewacze wody w mieszkaniach. Zakazano ich używania do momentu naprawy – informuje kapitan Łukasz Cepiel z jastrzębskiej straży pożarnej

. Akcję zakończono o 19.28.

Taka sama akcja miała miejsce jeszcze tego dnia dwa razy: nieco później, od godziny 16.46 do 17.34 przy ulicy Zielonej. Tam również włączył się czujnik czadu. W trakcie kontroli wykryto jeden nieprawidłowo działający przepływowy ogrzewacz wody. Inna czujka zaalarmowała lokatorów mieszkania na czwartym piętrze w bloku przy Marusarzówny (od 20.46 do 21.56 trwała akcja). I znów trzeba było wyłączyć z eksploatacji piecyk gazowy do czasu naprawy.

Tego dnia strażacy usuwali też gniazdo szerszeni w Zdroju przy ulicy Witczaka – w godzinach od 16.02 do 16.25. W sobotę strażacy aż 23 razy wyjeżdżali do zgłoszeń dotyczących tlenku węgla, zapachu spalin w mieszkaniach! Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zgłoszenia pochodziły z całego miasta: Pomorskiej, Katowickiej, Śląskiej, Turystycznej, Zielonej, Opolskiej, Jana Pawła II, Wrocławskiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej.